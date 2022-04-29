بالصور نحو 160 ألف مُصلٍ بالجُمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن أكثر من 160 ألف مُصلٍ أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان صحفي، إن نحو "160 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك برحاب المسجد الأقصى".

ووفق المصادر المقدسية، فقد جرت صلاة الجمعة بعد مواجهات وقعت قبل ساعات في ساحات المسجد بين مصلين والشرطة "الإسرائيلية"، حيث أدت المواجهات إلى إصابة 42 فلسطينيا خلال المواجهات التي دارت خلال اقتحام الشرطة لباحات المسجد الذي دام ساعتين.

وانتشرت قوات معززة من شرطة الاحتلال في أنحاء مدينة القدس الشرقية منذ ساعات الصباح وبخاصة في البلدة القديمة من المدينة ومحيطها.





