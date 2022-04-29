قائد "فيلق القدس": طائرتان مسيرتان إيرانيتان حلقتا فوق "إسرائيل"

كشف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، عن أن طائرتين مسيرتين إيرانيتين حلقتا فوق "إسرائيل" مؤخراً.

وأوضح قاآني، أنه نتيجة لذلك، قامت "إسرائيل" بإعلان مناورات عسكرية مفاجئة، مبيناً أن المسيرتين اللتين نفذتا المهمة أدتا لاستنفار عسكري "إسرائيلي" واسع.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي:" إن إسرائيل تهيئ الظروف لتدميرها من خلال أعمالها البغيضة، مضيفاً :"توقفوا عن أفعالكم الشريرة، أنتم تعلمون جيدا أننا شعب فعل ورد فعل، وردودنا مؤلمة، وانتم تخلقون الظروف لتدميركم".

وتجدر الإشارة إلى أنه، جاء هذا الإعلان بمناسبة يوم القدس العالمي الذي شهدته طهران ومدن أخرى، بعد توقف الفعالية لعامين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تم التنديد خلالها بالاعتداءات "الإسرائيلية" على المصلين في المسجد الأقصى.