الجهاد الاسلامي تدعو لمسيرة جماهيرية بغزة في "يوم القدس العالمي"

دعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنظمها الحركة في مدينة غزة عقب صلاة العصر بمناسبة يوم القدس العالمي.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي :"إن تجمع الجماهير المشاركة في المسيرة سيكون في شارع أبو خضرة الواصل بين شارعي عمر المختار والوحدة وسط مدينة غزة".

وأضاف سلمي :"المسيرة تحمل عنوان "لبيك يا قدس" في رسالة على استعداد وجاهزية الشعب الفلسطيني ومقاومته لحماية القدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن القدس ستبقى عربية إسلامية، فمهما بلغ حجم التهديدات الصهيونية للقدس، فإن ذلك سيدفعنا أكثر للتمسك بواجب الدفاع عنها وحمايتها مهما كلّف ذلك من ثمن.

وشدد سلمي، على أن مكانة القدس في نفوس المسلمين أكبر من أي اختلافات، فالقدس تمثل عنوان وحدة وتلاحم لشعوب الأمة الاسلامية ولكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم.

وأشار إلى، أن الشعب الفلسطيني يحمل هم القدس واهلها ويقوم بواجبات نصرتها في كل وقت وحين، فالقدس عنوان ومحور الصراع بين تمام الحق وتمام الباطل وهي جزء من عقيدتنا وهي رمز لهويتنا.