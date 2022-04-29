بالصور عرض صواريخ باليستية خلال مسيرة "يوم القدس" في طهران

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:42 ص
29 ابريل 2022
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عرض حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الجمعة ، صواريخ باليستية بعيدة المدى خلال مسيرة "يوم القدس العالمي" في طهران.

وخلال مسيرة "يوم القدس العالمي" التي جابت شوارع طهران، عُرضت صواريخ باليستية من طراز "عماد" و"خيبر شكن" والتي يبلغ مداها بين 1700 كلم و 1400 كلم.

وتعتبر هذه الصواريخ هي من بين الصواريخ الباليستية التكتيكية الأطول مدى في العالم.

وكانت انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في طهران وباقي المحافظات الايرانية، تلبية لدعوة الامام الخميني الراحل لجعل آخر جمعة من شهر رمضان الكريم يوم عالميًّا للقدس.

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