القيادي عدنان يطالب بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد عزمي وكل المعتقلين السياسيين

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد عزمي وكل المعتقلين السياسيين فوراً، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا.

جاءت تصريحات القيادي عدنان، خلال الوقفة التي نظمتها عائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة محمد عزمي حسينية في مخيم جنين.

وقال القيادي عدنان : "عوائل مخيم جنين يقدمون الواجب فوق الإمكان، ويقدمون الشهيد تلو الشهيد، ففي كل وقفة نفقد أحد الحضور إما شهيداً أو أسيراً أو مطارداً".

وأضاف :"الكل الفلسطيني يهتف اليوم باسم مخيم جنين، وكتيبتها، ويفتخر بمقاومتها وبالهمم الصاعدة من دم الشهداء الأطهار".

وتساءل القيادي عدنان :"ماذا نساوي كفلسطينيين دون مقاومة؟، والمسجد الأقصى يدنس، وينتفض رعد خازم وضياء حمارشة، وينتفض الشهداء المقاومون رداً على الاحتلال".

وتابع :"مخيم جنين ليس مربعاً أمنياً، ولا بؤرة للفلتان، وإنما مكان للشرفاء، وهذا المخيم لا يدخله إلا من سار على درب الشهداء، واَمن بفكر الرصاص والإيمان والوعي والثورة".

وأوضح القيادي عدنان، أن المعتقلون في سجون السلطة يضربون عن الطعام من أجل الحرية، كما يضرب خليل عواودة في سجون الاحتلال، مبيناً انهم ينشغلون بالواقع الفلسطيني المر، بدلاً من مواجهة الاحتلال، والوقوف مع الأسرى الأبطال في مقارعة السجان.

وأشار إلى أن الخزي سيلحق بمن قبل لنفسه أن يكون أداة بيد هذا الاحتلال، يعتقلنا وينكل بنا ويحرمنا الأهل والأطفال، ثم يحرض الاحتلال علينا ليقتلنا.

ولفت إلى أن سياسة، الباب الدوار قائمة ومن يُعتقل في أريحا يُعتقل في الجلمة، ومن يُعتقل في أريحا يستشهد في المخيم.