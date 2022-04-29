اللواء سلامي: قريباً ستتم إزالة الكيان من خريطة العالم

أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأنه قريباً ستتم إزالة الكيان من خريطة العالم.

وقال اللواء سلامي في تصريحات صحفية: "إن المستكبرون زرعوا الكيان في المنطقة والسياسات الأميركية والبريطانية توفر له الأمن".

وأضاف : "التحالفات التطبيعية مع الظالمين لا تجلب للفلسطينيين أي أمن وسلام".

وتابع سلامي قائلاً: الشهيد القائد قاسم سليماني تمكن من تنظيم المقاومين وتوسيع المواجهة مع الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن جرح فلسطيني واحد أصبح مكلفاً على كيان الاحتلال وفلسطين أصبحت مدججة بالسلاح.

وفي إطار حديثه عن الشهيد البطل رعد حازم لفت سلامي إلى أن فلسطيني واحد وفي ليلة واحدة أربك كل القوى الأمنية "الإسرائيلية".

وقال مخاطباً "الإسرائيليين": "أنتم تواجهون انهياركم الاجتماعي وتعلمون أن الولايات المتحدة باتت مهزومة ولا يمكنها أن تساعدكم، وأنتم تعرفون أن ردودنا سريعة وأي خطأ يصدر منكم تعرفون كيف سيكون ردنا على ذلك".