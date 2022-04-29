اكتشاف 166 حالة بما يسمى بـ"التهاب الكبد الغامض" في أوروبا

أعلن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (ECDC)، أمس الخميس، عن اكتشاف 166 حالة بما يعرف باسم "التهاب الكبد الغامض" في المملكة البريطانية المتحدة وأوروبا.

وقال المركز في تقرير له، أمس :"إن حالات عديدة شوهدت في الأطفال الأصحاء من التهاب الكبد الغامض دون معرفة السبب".

وأضاف المركز :"أنه تم اكتشاف نحو 111 حالة في المملكة المتحدة، و55 حالة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 27-20 نيسان/ أبريل الجاري".

وتابع :"معظم الحالات في بريطانيا، والمرضى كانوا مصابين أيضا بالفيروس الغدي، مشيراً إلى أن ارتفاع الحالات قد يكون مرتبطا بحالات فيروس الغدي.

وشدد التقرير على أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد سبب المرض، موصياً بضرورة الوقاية باتباع إجراءات النظافة العامة مثل تطهير الأرضيات والحفاظ على نظافة اليدين لمنع انتقال فيروس الغدي.

ويُشار إلى أنه في 16 أبريل الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابة 74 طفلًا في بريطانيا بفيروس التهاب الكبد وأن سببه غير معروف.

وكان قد جرى رصد الفيروس في 11 دولة على الأقل ولوحظت أعراض مثل اليرقان والإسهال والقيء وآلام البطن لدى الأطفال المصابين به.