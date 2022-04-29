قوات الاحتلال تعتقل القيادي نظير نصار من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نظير نصار "أبو عبادة" (53 عامآ)، في محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر خاصة، بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال، اقتحمت منزل الشيخ نصار في بلدة علار قضاء طولكرم، وعاثت فيه فساداً وتخريبآ بالممتلكات، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويُشار إلى أن القيادي نصار، قد أمضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال والاستدعاء أكثر من مرة لدى أجهزة أمن السلطة.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات الاغتيال والاعتقال بحق مجاهدي شعبنا في القدس ومدن الضفة المحتلة بكاملها.