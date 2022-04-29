إحالة طاقم تلفزيوني بالكويت للتحقيق لعرض خريطة لـ"إسرائيل"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:25 ص
29 ابريل 2022
أحالت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، طاقم برنامج تلفزيوني في القناة الكويتية الثانية، الناطقة باللغة الإنجليزية للتحقيق.
جاء ذلك في أعقاب نشر طاقم البرنامج لخريطة تشير لـ"إسرائيل" بدلاً عن فلسطين.
وقالت وزارة الاعلام الكويتية عبر حسابها على "تويتر"، فجر اليوم :" إنها أحالت فريق برنامج مسابقات في القناة الثانية للتحقيق، بعد عرض خريطة خاطئة لدولة فلسطين".
وبدوره؛ شدد وزير الإعلام الكويتي، حمد روح الدين، على ضرورة تحري الدقة في العمل.
وقال روح الدين :"إن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المقصرين".
جدير ذكره أنه، وفق القانون الكويتي؛ تعد "إسرائيل" دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.