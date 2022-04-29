بايرن ميونخ يسعى لضم مهاجم ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، أن بايرن ميونخ الألماني يسعى لتعزيز خط الهجوم في الميركاتو الصيفي القادم، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عقب نهاية الموسم.

ويُشار إلى أن ليفاندوفسكي في طريقه للانتقال إلى برشلونة الإسباني، علمًا أن عقده مع الفريق البافاري ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وقالت مجلة "AZ" الأميركية :"إن بايرن ميونخ يضع عينه على مجموعة من الخيارات الهجومية، من بينها الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد.

ومن المتوقع رحيل اللاعب الصربي عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، نظرا لعدم حصوله على فرصة اللعب بانتظام تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويملك لوكا يوفيتش صاحب الـ24 عاما خبرات سابقة في ملاعب "البوندسليغا" بعدما لعب لآينتراخت فرانكفورت بين عامي 2017 و2019، قبل أن يعود معارا من الريال العام الماضي.