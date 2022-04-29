قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب المسجد الأقصى المبارك

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، شاباً فلسطينياً قرب المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية : "بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من محيط المسجد الأقصى المبارك."

وأوضحت المصادر، بأنه سبق ذلك مطارة قوات الاحتلال لمجموعة من الشبان في طريق الواد بالقدس المحتلة.

كما قامت قوات الاحتلال برش غاز الفلفل تجاه المصلين المتوافدين للمسجد الأقصى أمام باب المجلس، في محاولة لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك

.ويُشار إلى أن يعتكف الآلاف من المواطنين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ويستعدون لاداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى، اليوم.