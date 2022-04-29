اعتقال جندي "إسرائيلي" هدّد "بينيت"

اعتقلت الشرطة "الإسرائيلية"، مساء أمس الخميس، جنديًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتبه بأنه هدّد رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، نفتالي بينيت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قدر نشر المجنّد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، تهديداته لـ"بينيت" في تعقيب على صفحة حزب "يش عتيد".

وقالت "هيئة البث كان" العبرية :"فتحت وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تحقيقاً مع الجندي، زاعمةً أن تبيّن لاحقًا أنه لا يملك القدرة على الوصول إلى أسلحة ولا يشكّل خطرًا، وأفرج عنه لاحقًا".

جدير ذكره أنه خلال اليومين الماضيين، أرسلت رسالتان إلى عائلة "بينيت" تهدّدان بقتله وأرفقت بهما رصاصتان، فيما تشير تقديرات "الشرطة الإسرائيلية" إلى أنّ نفس الشخص هو من أرسل الرسالتين.