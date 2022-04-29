الأسير عبد الله العارضة يعلق إضرابه عن الطعام

علق الأسير عبد الله العارضة إضرابه عن الطعام، مساء أمس الخميس، بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبه.

وقال مكتب إعلام الأسرى:" إن الأسير العارضة علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد استجابه ادارة مصلحة السجون لمطالبه، لافتاً أنه يقبع في العزل منذ 6 سبتمبر 2021 عقب عملية نفق الحرية".

وكان قد شرع الأسير العارضة في إضراب مفتوح عن الطعام؛ الأربعاء الماضي، رفضًا لتمديد أمر عزله الانفراديّ، الذي فُرض عليه منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

ويُشار إلى أن العارضة أحد قيادات الحركة الأسيرة، وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم بالسّجن 26 عامًا، على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي، وفقد والديه خلال سنوات أسره وحرم من وداعهما.

جدير ذكره أن أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من سياسة العزل الانفراديّ، حيث تواصل عزل الأسرى الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، إضافة إلى مجموعة من الأسرى تتهمهم بتقديم المساعدة لهم.