قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، 4 مواطنين من مدن متفرقة من الضفةِ الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب :عبد السلام عواد من بلدة عورتا جنوب نابلس، أثناء تغطيتة المواجهات في ساحات المسجد الأقصى.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نظير نصار، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس، الصحفي أيمن قواريق من نابلس، والأسير المحرر أحمد جمال عزام من بلدة ياسوف قضاء سلفيت، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته ومصادرة الهواتف الشخصية.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة منذ أكثر من شهرين تستهدف مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية المحتلة.