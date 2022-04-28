بالفيديو  مئات المواطنين يتحدون حواجز جيش الاحتلال ويصلون باحات الأقصى

وصل مئات المواطنين، مساء اليوم الخميس، من مدن عدة في الضفة الغربية إلى باحات المسجد الأقصى لأداء الصوات فيه، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة وصولهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المئات من الشبان وصلوا باحات الأقصى متحدين الحواجز "الإسرائيلية" الأمنية والعوائق والقيود، وسط هتافات دعمًا للأسير خليل عواودة الذي يواجه سياسة الاعتقال الإداري والمضرب عن الطعام منذ 3 مارس الماضي.

وشرع الأسير خليل عواودة في الإضراب عن الطعام المتواصل من أجل إنهاء اعتقاله في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 بدون سبب، في حين أفادت عائلته، مؤخرًا، بأنه يعاني من أوضاع صحية خطيرة دون أن تبالي إدارة مصلحة السجون لحالته الذي قد يفقد على إثرها حياته.

ورفع الواصلين إلى الأقصى رايات الجهاد الإسلامي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم على المواطنين في القدس وعلى المقدسات في إطار الحرب الوجودية الرامية إلى تهويد القدس وأحياؤها لصالح الاستيطان والمستوطنين، فيما يواجه الفلسطينيون تلك السياسية بكافة الوسائل لوحدهم، رغم حالة القمع العسكرية.





