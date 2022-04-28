بكام سعر الذهب المنهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الجمعة الموافق 28-4-2022 اليوم السابع شراء وبيع

بكام سعر الذهب المنهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الجمعة الموافق 28-4-2022 اليوم السابع ، وفي صبيحة هذا اليوم رصدت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث واسعة جدًا من قبل المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية في البحث عن أسعار الذهب بجميع عياراته الامر الذي دفعنا بكل قوة إلى كتابة هذه المقالة من أجل التعرف عليها مقابل الجنيه المصري ، كما ونشير لكم في هذه المقدمة إلى ان أسعار الذهب عالميًا الخمس قد استقرت أسفل مستوى 1900 دولار، فيما استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في الانخفاض تحت تأثير الانخفاض العالمي في الأسعار ، ولمعرفة التفاصيل الكاملة حول سعر الذهب في مصر النهارده وهو التالي:

بكام سعر الذهب المنهارده في مصر عيار 21

ونبدأ في أولى فقراتنا مع متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية وهو على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,246 شراء 1,253

عيار 22 بيع 1,142 شراء 1,148

عيار 21 بيع 1,090 شراء 1,096

عيار 18 بيع 934 شراء 939

عيار 14 بيع 727 شراء 731

عيار 12 بيع 623 شراء 626

الاونصة بيع 38,742 شراء 38,955

الجنيه الذهب بيع 8,720 شراء 8,768

الكيلو بيع 1,245,714 شراء 1,252,571

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر اليوم

وبعد ان تعرفنا عن الأسعار في الأعلى نتعرف سويا مع متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري وهو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,128 جنيه $60.98

سعر الذهب عيار 22 1,034 جنيه $55.90

اسعار الذهب عيار 21 986.97 جنيه $53.36

اسعار الذهب عيار 18 845.96 جنيه $45.74

سعر الذهب عيار 14 657.97 جنيه $35.57

سعر الذهب عيار 12 563.97 جنيه $30.49

سعر الذهب عيار 9 422.98 جنيه $22.87

اسعار أوقية الذهب 35,079 جنيه $1,897

اسعار جنيه الذهب 7,896 جنيه $426.90

اسعار كيلو الذهب 1,127,934 جنيه $60,984

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده الجمعة

وفي النهاية سوف نتعرف على متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري وهو على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 إبريل 1,122 982.13 841.81 654.74 561.20

26 إبريل 1,135 993.11 851.23 662.06 567.48

25 إبريل 1,133 991.68 850.01 661.11 566.66

24 إبريل 1,152 1,008 864.33 672.25 576.21

23 إبريل 1,156 1,011 866.93 674.27 577.94

22 إبريل 1,155 1,011 866.20 673.71 577.46

21 إبريل 1,167 1,021 875.10 680.62 583.39

20 إبريل 1,165 1,019 873.41 679.31 582.27

19 إبريل 1,159 1,014 868.97 675.86 579.30

18 إبريل 1,185 1,037 888.66 691.17 592.43... وفي نهاية المقالة حول بكام سعر الذهب المنهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الجمعة الموافق 28-4-2022 اليوم السابع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .