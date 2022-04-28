الطيران الروسي يقصف عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية خلا 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطيران الروسي قصف 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الطيران الروسي قصف 6 مراكز للقيادة، ومعقلان للسرايا، ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود في قرى "برياوبراجينكا" و"أوريخوف"، وكذلك 55 موقعا لتركز القوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية للعدو.

وأشارت إلى أن القوات الروسية قصفت أربعة منشآت عسكرية اوكرانية منها مستودين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق قريتي "بارفينكوفو" و"إيفانكوفكا"، بالصواريخ المجنحة الدقيقة.

وأكدت الوزارة، أن تلك الاستهدافات تمكنت من تحييد أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وما يصل إلى 40 مركبة ومصفحة.

وذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق مستوطنة نيكولايفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى تمكنها من تدمير 5 مسيرات أوكرانية في مناطق اوكرانية عدة.