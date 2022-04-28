سلامي: الفلسطينيون يمتلكون السيف والأحداث الأخيرة بينت حجم المقاومة الباسلة في مواجهة الاحتلال

أكد قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني يمتلك السيف واستطاع أن يحتفظ بمقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت كلمة اللواء حسين سلامي، في المهرجان المركزي بعنوان "بسيف القدس نمضي" الذي تنظمه لجنة يوم القدس العالمي في ملعب فلسطين، عصر اليوم.

وشدّد القائد الإيراني، سلامي، على أن الأحداث الأخيرة على الساحة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة والقدس بينت حجم وحشية هذا الكيان وقوة المقاومة الباسلة في التصدي لاعتداءاته.

وأوضح أن الكيان الصهيوني "اليوم لا يستطيع أن يقرر مكانته لقوة مقاومة الشعب الفلسطيني"، وتابع بالقول: "سيف القدس أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني ورجال المقاومة وحتى القبة الحديدية لم تتمكن من إيقاف صواريخ المقاومة".

وبيّن سلامي، أن النصر هو في متناول اليد من خلال الوحدة والتآلف في صفوف المسلمين، و الجهاد بحاجة إلى عدة أوجه ويترتب على الجميع الوحدة في مواجهة العدو.

وأضاف قائد الحرس الثورة الإسلامية في إيران: "نعيش اليوم ذكرى حلول يوم القدس العالمي حيث جعل الإمام الراحل الخميني الأمة تتحد في هذا اليوم تحت راية دعم فلسطين".