مشتهى: المقاومة جاهزة ولديها كل الخيارات في الدفاع عن القدس ومواجهة العدو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، روحي مشتهى، اليوم الخميس، أن المقاومة في كل الساحات والجبهات بكافة الوسائل جاهزة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، قائلاً: "غزة جاهزة في كل زمان ومكان وبكل خياراتها لإسناد شعبنا الفلسطيني حيثما كان وأولهم القدس".

جاءت كلمة روحي مشتهي، في المهرجان المركزي بعنوان "بسيف القدس نمضي" الذي تنظمه لجنة يوم القدس العالمي في ملعب فلسطين، عصر اليوم.

وشدّد مشتهى، على أن صدى معركة سيف القدس في مايو الماضي "شمل كل فلسطين ولا سيّما في الضفة والقدس والداخل المحتل الذي أراد العدو أن ينسى فلسطين".

وتوجه روحي مشتهى، برسالة إلى العالم أوضح فيها "أن الأهالي في فلسطين لا ينقصهم الرجال ولا العزيمة ولكن المطلوب من هذه الأمة الكثير تجاه قضية فلسطين"، كما توجه برسالة للعدو في الرحيل عن أرض الوطن.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس": "نجتمع اليوم في يوم القدس العالمي ونحن في ظلال معركة سيف القدس التي شكلت ركناً أساسياً في صراعنا مع العدو الصهيوني".

وأضاف أن شهر رمضان شهر القرآن والانتصارات ونتشرف اليوم بتكريم خير الناس الشهداء وعوائلها.