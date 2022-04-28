أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السعودية بمختلف العيارات، حيث تهم شريحة كبيرة من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 أبريل 2022

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

وتراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 28 أبريل/نيسان 2022، مع انخفاض المعدن الإصفر في تعاملات الأسواق العالمية.

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية إلى 227.05 ريال (60.54 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم إلى 198.68 ريال (52.97 دولار).

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى نحو 170.29 ريال (45.40 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.45 ريال (35.31 دولار).

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، هبوطا لنحو 7061 ألف ريال (1883 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1589 ريالا (423.77 دولار).

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، عالمياً، إلى أدنى مستوى لها في 10 أسابيع اليوم الخميس، حيث أضر ارتفاع الدولار الأمريكي بالطلب على السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي، في حين أن ارتفاع سعر الفائدة الوشيك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قلل أيضًا من جاذبية المعدن باعتباره تحوطًا من التضخم.