تحليل المقاومة التي تمتلك القوة المعنوية قادرة على تحديد أهدافها

رأى الخبير والمحلل في الشأن العسكري اللبناني أمين حطيط، أن من يتتبع خطوات "سرايا القدس" يعلم أن هناك أمرين تمتلكها وهما العزيمة والإصرار على جمع مصادر القوة لمقاومة العدو الصهيوني، ومن ثم وضع الخطط العسكرية من خلال الاستفادة من مصادر القوة التي بين يديها هو ما يرهب العدو.

جاء ذلك تعقيباً على إعلان "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن إدخال طائرة مسيرة باسم "جنين" للخدمة العسكرية.

واعتقد حطيط، خلال مقابلة صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن المقاومة التي تمتلك القوة المعنوية يعني أنها قادرة على تحديد أهدافها، وحينما هددت المقاومة بالتدخل في حال المساس بالمسجد الأقصى أوقف الاحتلال مسيرة الأعلام، وهذا نتيجة الرعب الذي زرعته المقاومة في عدوها.

ورأى أن في معركة "سيف القدس" تعرض العدو لأذى كبير من المقاومة، وهو يعاني من حالة من العجر منذ هزيمة عام 2006.

وقال حطيط :"اهم ما استفادته المقاومة من العدو الصهيوني هو معرفتها بطبيعته الخبيثة، حيث عملت على مفاجئته قبل أن يمتلك هو عنصر المفاجئة".

ورأى أن العدو "الإسرائيلي" يعلم أنه بحاجة إلى القوة والعمل على عدم إمتلاك الطرف المقابل لمصادر القوة، وهذا ما انقلب عليه وأصبح في خانة عجز القوة؛ مع امتلاك المقاومة الفلسطينية لهذه المصادر.

وتنبأ حطيط، بأن المقاومة خبرت العدو جيداً وعرفت كيف تضع الخطط لمواجهته، وهنا برزت "سرايا القدس" في السنتين الأخيرتين.

وكان الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، اليوم الخميس 28/4/2022، كشف عن مُسيرة جنين التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في القوة الجوية التي يواصل مجاهدو السرايا تعزيزها وتطويرها داخل قطاع غزة المحاصر.

وأعلن أبو حمزة خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، بالصورةِ عن عمليةِ استهدافِ جيبٍ تابعٍ لجيشِ العدوِّ قامتْ بها طائرَاتُ السرايا المُسَيَّرَةُ التي دَكَّتْ حصونَ العَدُوِّ عند الساعةِ الحاديةَ عشرَ من صباحِ يومَ السبتِ الموافقِ السابعِ من سبتمبرْ عامَ ألفينِ وتسعةَ عشرَ، وعادَتْ إلى قواعِدِهَا بسلامٍ.