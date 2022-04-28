الاقتصاد تدعو أصحاب محلات الصرافة للإلتزام بأسعار الصرف للحوالات الواردة من الخارج

دعت وزارة الاقتصاد في غزة، اليوم الخميس، أصحاب محلات الصرافة إلى الإلتزام بأسعار الصرف للحوالات الواردة من الخارج.

جاء ذلك خلال إجتماعها مع أصحاب محال الصرافة في قطاع غزة.

وشددت الوزارة على ضرورة الإلتزام بأسعار الصرف المتداولة عند صرف قيمة الحوالة أو تسليم المواطن الحوالة بقيمة نوع العملة الواردة فيها الحوالة بناء على رغبته، موضحة أنها ستقوم بإتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأهابت بالمواطنين التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفة في حال عدم التزام أصحاب محلات الصرافة بما أعلنته الوزارة عبر صندوق الشكاوي أو الرقم المجاني 1800112233.