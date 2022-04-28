تحليل مُسيرة "جنين" تدلل أن المقاومة متطورة في عقليتها وستُحيِد سلاح الاحتلال

رأى الخبير والمحلل في الشأن العسكري اللواء واصف عريقات، أن إعلان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن الطائرة المُسيرة "جنين" يدل على أن المقاومة لديها تطور في ذهنها وعقليتها، وهي بذلك تعمل على تحييد سلاح المدفعية والبر "الإسرائيلي" خلال المعركة القادمة، فكما واجه رعد حازم واستطاع مواجهة القيادة العسكرية وإرباكها، استطاع المقاوم الفلسطيني إرباك المنظومة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية".

واعتقد عريقات، اليوم الخميس، خلال مقابلة صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الطائرات المُسيرة هي مصدر دعم ومعلومات للمقاوم يزود المقاومين بمجريات الوضع في أرض الميدان، وهذا تطور كبير يقلق المستوى الأمني "الإسرائيلي".

وتعليقاً على ظهور بعض الطائرات الأخرى في الفيديو الذي نشرته "سرايا القدس"، رأى عريقات أن المقاومةَ لا تريد الإفصاح عن المزيد من الطائرات وتبقيها لوقت آخر كي تفاجئ العدو "الإسرائيلي".

وقال:"حينما تتحدث المقاومة في قطاع غزة بأن القدس هي العمق الاستراتيجي لها، فهذا تغيير كبير في المعادلات أمام الصهاينة"، موضحاً أن محور المقاومة اليوم هو محور متكامل ويمتلك صواريخ دقيقة قادرة على إصابة أهدافها بدقة.

وكان الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، اليوم الخميس 28/4/2022، كشف عن مُسيرة جنين التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في القوة الجوية التي يواصل مجاهدو السرايا تعزيزها وتطويرها داخل قطاع غزة المحاصر.

وأعلن أبو حمزة خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، بالصورةِ عن عمليةِ استهدافِ جيبٍ تابعٍ لجيشِ العدوِّ قامتْ بها طائرَاتُ السرايا المُسَيَّرَةُ التي دَكَّتْ حصونَ العَدُوِّ عند الساعةِ الحاديةَ عشرَ من صباحِ يومَ السبتِ الموافقِ السابعِ من سبتمبرْ عامَ ألفينِ وتسعةَ عشرَ، وعادَتْ إلى قواعِدِهَا بسلامٍ.