بالفيديو : تفاصيل عملية استهداف جيب "إسرائيلي" بمسيرة "جنين" التي كشفت عنها سرايا القدس اليوم

أعلن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الخميس 28/4/2022 ، عن نجاح عملية استهدافِ جيبٍ تابعٍ لجيشِ العدوِّ قامتْ بها طائرة جنين المسيرة التي أعلنت السرايا عنها حيث دَكَّتْ حصونَ العَدُوِّ عند الساعةِ الحاديةَ عشرَ من صباحِ يومَ السبتِ الموافقِ السابعِ من سبتمبرْ عامَ 2019.

وقال أبو حمزة: "إن المسيرة بعد استهدافها للجيب العسكري عادَتْ إلى قواعِدِهَا بسلامٍ، مشدداً أنه على العدوِّ أن يَحسبَ حساباتِهِ جيداً ويتفكَّرَ كيفَ هي مُسَيَّرَاتُنَا اليومَ ومَا هي قُدُرَاتُهَا بعدَ ثلاثِ سنواتٍ على هذهِ العمليةِ وما سبَقَهَا من عملياتٍ مُمَاثِلَةٍ وسنبقى على العهدِ والوعدِ وصولاً إلى اليومِ الموعودِ بتحريرِ فلسطينَ كُلِّ فلسطينَ".

وكان الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمرة، كشف اليوم الخميس 28/4/2022، عن مُسيرة جنين التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في القوة الجوية التي يواصل مجاهدونا تعزيزها وتطويرها داخل في قطاع غزة المحاصر.