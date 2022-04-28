مطالب للمؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل الإداري بشير الخيري

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس 28/4/2022، المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية ببذل جهودها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المعتقل الإداري بشير الخيري من مدينة البيرة والبالغ من العمر (80 عاماً)، وتحتجزه سلطات الاحتلال بمعتقل "عوفر".

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الأسير خيري بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقُدمت بحقه لائحة اتهام بزعم المشاركة في أنشطة "منظمة غير قانونية"، وبعدها صدر قرار من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه لعدم ثبوت أي تهمة موجه ضده، ليحول للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بذريعة وجود "ملف سري".

وأضافت أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، كان قد حاول مؤخراً التفاوض مع الأسير خيري، لإجباره على الاعتراف بلائحة الاتهام الموجه ضده، وفي المقابل إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه وعدم تجديده، لكن المعتقل خيري رفض عرض الاحتلال رفضاً قاطعاً من حيث المبدأ.

ولفتت الهيئة أن الأسرى سيشرعون بخطوات تصعيدية احتجاجية، في حال تم تجديد الاعتقال الإداري للأسير خيري الذي ينتهي اليوم، وقد يصل ذلك إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

يشار إلى أن المعتقل خيري أسير سابق اعتقل سابقاً خمس مرات، وأمضى داخل السجون ما يزيد عن 17 عاماً ما بين أحكام فعلية وأوامر اعتقال إداري.