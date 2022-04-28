التنمية الاجتماعية بغزة توضح بشأن ما أعلن عنه لؤي المدهون حول صرف مساعدة مالية قبل العيد

أكدت د.عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس 28/4/2022 أن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لم تتوفر لديها أي معلومات حول موعد ما صرح به المفوض العام للوزارة لؤي المدهون بأن مساعدة مالية ستصرف قبل عيد الفطر لـ12 ألف أسرة في غزة، ضمن معايير منها عدد الأسرة خاصة من تحتوي على مرضى، والأسر الأشد احتياجا.

وقالت خلال تصريحات لصوت الأقصى منذ بداية شهر رمضان لم تتوقف مشاريعنا وحوالي 25 ألف مستفيد تلقوا مساعدات غذائية وعينية خلال شهر رمضان.

وأوضحت : " حرصنا أن يستفيد عدد كبير من مساعدات رمضان، وأي مواطن تلقى مساعدات في أول 3 شهور من العام الحالي لم يتلق مساعدة بشهر رمضان، وأي مساعدة يتم تلقيها من جهات خارجية وجمعيات تكون بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وبينت "لدينا برنامج موحد مع المؤسسات الخيرية حتى لا يكون ازدواجية في تلقي المساعدات وحتى نصل للجميع، وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات على مستحقيها".