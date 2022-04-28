الأسيران شادي موسى وإياد عمر ضحايا إضافية في مسلسل الاهمال الطبي

أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 28/4/2022، أن الأسيرين شادي موسى وإياد عمر ضحايا إضافية في مسلسل الاهمال الطبي.

وبين، أن الأسير شادي موسى يواجه أوضاع صحية صعبة حيث يعاني من مشاكل بالقلب الى جانب مشاكل صحية أخرى، وهو بحاجة ماسة إلى اجراء فحوصات طبية سريعة حسب ما أوصى به أخصائي القلب في عيادة السجن، إلى أن ادارة سجون الاحتلال تتعمد المماطلة في ذلك وعدم الاستجابة لأبسط حقوقه في العلاج.

أما فيما يخص الأسير اياد عمر والمتواجد حاليا في سجن عسقلان، فإنه يعاني من دوخة وتقيؤ وعدم توازن، ويشعر بتدهور في وضعه الصحي، وهو بانتظار اجراء فحوصات عديدة ولكن بسبب المماطلة المستمرة من قبل عيادة السجن لم يتم اجراء الا فحص واحد، فقد خضع لصورة CT للرأس والرقبة، ولكن لم يتم اعطاؤه الرد على نتيجة الفحوصات.

في الوقت الذي يطالب به الأسير اياد تقديم طلب افراج مبكر لغايات مرضية، حيث تبقى على فترة محكوميته قرابة ال 3 سنوات.