الأسيران شادي موسى وإياد عمر ضحايا إضافية في مسلسل الإهمال الطبي

أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 28/4/2022، أن الأسيرين شادي موسى وإياد عمر ضحايا إضافية في مسلسل الاهمال الطبي.

وبين، أن الأسير شادي موسى يواجه أوضاع صحية صعبة حيث يعاني من مشاكل بالقلب إلى جانب مشاكل صحية أخرى، وهو بحاجة ماسة إلى إجراء فحوصات طبية سريعة حسب ما أوصى به أخصائي القلب في عيادة السجن، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد المماطلة في ذلك وعدم الاستجابة لأبسط حقوقه في العلاج.

أما فيما يخص الأسير إياد عمر والمتواجد حالياً في سجن عسقلان، فإنه يعاني من دوخة وتقيؤ وعدم توازن، ويشعر بتدهور في وضعه الصحي، وهو بانتظار إجراء فحوصات عديدة ولكن بسبب المماطلة المستمرة من قبل عيادة السجن لم يتم إجراء إلا فحص واحد، فقد خضع لصورة CT للرأس والرقبة، ولكن لم يتم إعطاؤه الرد على نتيجة الفحوصات.

في الوقت الذي يطالب به الأسير إياد تقديم طلب إفراج مبكر لغايات مرضية، حيث تبقى على فترة محكوميته قرابة ال 3 سنوات.