وزير التعليم برام الله : قد نضطر لتمديد العام الدراسي الحالي وهذا ما سيطال الثانوية العامة

أكد مروان عورتاني وزير التربية والتعليم برام الله اليوم الخميس 28/4/2022 ان وزارة التربية والتعليم قد تضطر لتمديد العام الدراسي الجديد في ظل المعوقات التي تشوب العملية التعليمية في الضفة ، موضحاً ان قرار التمديد لن يؤثر على الثانوية العامة وخاصة ان خططها جاهزة وهناك بدائل ولن يكون هناك تعارض بين التمديد وبين امتحانات الثانوية العامة ..

وبين الوزير خلال مؤتمر صحفي تعليقاً على إضرابات العملية التعليمة في الضفة نتيجة عدم انصياع عدد من المعلمين لاتفاقية النقابة انه تم رفع علاوة المهنة لـ19% هو الاعلى على مدار العقود الثلاثة ، مشيرا انه يأتي ضمن توجه استراتيجي للارتقاء بالعملية التعلمية ..يتبع