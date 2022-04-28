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تفاصيل الخبر
وزير التربية والتعليم : قد نضطر لتمديد العام الدراسي الحالي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:30 ص
28 ابريل 2022
وزير التربية والتعليم : قد نضطر لتمديد العام الدراسي الحالي
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