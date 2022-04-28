الجهاد والقوى الوطنية تنظم وقفة إسناد للأسيرين عواودة وريان

نظَّمت حركة الجهاد الإسلامي والقوى الوطنية ومؤسسات الأسرى وقفة تضامنية مع الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، مساء أمس على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وشارك في الفعالية وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، والشخصيات الوطنية والاعتبارية، إلى جانب جماهير شعبنا دعماً وإسناداً للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وردد المشاركون وأهالي الأسرى وأبناء شعبنا، هتافات تضامنية مع الأسيرين عواودة وريان، منددين بسياسة الاعتقال الإداري ومطالبين بأوسع مشاركة وتضامن لإنقاذهم والإفراج عنهم، كما رُفعت صور الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال القيادي المحرر جمعة التايه في كلمة له، إن هذه الوقفات المشرفة والداعمة للأسرى، تستوجب حشد كل القوى والمؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية والفصائل الإسلامية والوطنية دعماً للأسرى وخاصة الأسرى الإداريين في معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري الجائر الذي تفرضه سلطات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال.

وأكد التايه أن الاعتقال الإداري يفرضه القضاء الإسرائيلي المنحاز إلى المخابرات الصهيونية بفرض أوامر اعتقال إداري، دون أن يوجه للأسرى أي تهمة بهدف كسر إرادة أبطالنا في السجون، والتي لن تنكسر أبداً.

يذكر أن الأسير خليل عواودة (41 عاماً) من مدينة الخليل، مضرب عن الطعام منذ 3-3-2022م، بينما الأسير رائد ريان (27 عاماً) من القدس، قد أعلن الإضراب عن الطعام في 6-4-2022م، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى.