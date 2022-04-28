طريقة عمل المعمول الهمش والمعمول بالتمر ، تختلف الدول العربية وخاصة الخليجية فيما بينتها بطريقة عمل المعمل " فاكهة الحلويات " او الطبق المفضل وخاصة خلال عيد الفطر السعيد ، حيث ان لكل دولة طريقتها فمنهم من يفضل عمل المعمول الهش دون ان يكون التمر ، واخرون يفضلونه بالمعمول ، بالإضافة أي المعمول بالمكسرات ، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم مقادير مهمة لعمل المعمول الهش والمعمول بالتمر كما هو متعارف به بين دول الخليج ودول الشام .

طريقة عمل المعمول الهمش والمعمول بالتمر

مقادير معمول بالتمر

1 كيلو دقيق

200 غ زبدة

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

½ كوب زيت

6 ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

1 ملعقة صغيرة خميرة جافة

تمر للحشو

طريقة عمل المعمول الهمش والمعمول بالتمر

طريقة عمل المعمول

أذيبي الزبدة و السمن مع الزيت على نار متوسطة.

صبي المزيج على الطحين و أضيفي باقي المكونات و امزجي جيدا.

أضيفي نصف كوب من الماء الدافئ، امزجي جيدا.

ضعي المزيج في مكان دافئ ليختمر، غطي الوعاء حتى لا يجف العجين.

حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

خذي مقدار ملعقة كبيرة من العجين، افرديها و احشيها بالتمر ثم اغلقيها على هيئة كرة.

شكّليها بقالب تزيين المعمول، ثم رصيها في الصواني.

أدخليها الفرن حتى تنضج و يتحول لونها للذهبي.

طريقة عمل المعمول الهمش والمعمول بالتمر

المعمول الهش

مقادير المعمول الهش

3 كوب دقيق

250 غرام زبدة

1 كوب سكر بودرة

4 صفار بيض

3 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ملعقة كبيرة فانيليا

تمر للحشو

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة

½ 1 كوب نشاء

للتزيين:

1 كوب سكر بودرة

طريقة عمل المعمول الهمش والمعمول بالتمر

طريقة عمل المعمول الهش

1. فى وعاء عميق، اخفقي جميع المكونات، حتى تتشكل لديك عجينة طرية.

2. خذي مقدار ملعقة كبيرة من العجين، افرديها و احشيها بالتمر ثم أغلقيها ولفيها حول الحشو على هيئة كرة.

3. شكّليها بقالب المعمول مع تغطيتها بورق بلاستيكي واضغطيها برفق، مع ثقب كل حبة بعود خشبي.

4. وزعي حبات المعمول في صواني الفرن.

5. أدخلي الصواني الفرن، اخبزي المعمول حتى ينضج ويتحول لونه للون الذهبي.

6. رشي المعمول بالسكر البودرة.

طريقة عمل المعمول الهمش والمعمول بالتمر

معمول السميد بالتمر

مقادير معمول السميد بالتمر

5 كوب سميد ناعم

½ 1 كوب سميد خشن

½ كوب دقيق

200 غرام زبدة

300 غرام سمن

½ 1 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

½ 1 كيلو معجون تمر للحشو

1 ملعقة كبيرة محلب مسحوق

1 ملعقة صغيرة مستكة

1 ملعقة كبيرة بودرة شومر

1 ملعقة صغيرة يانسون مسحوق

طريقة عمل معمول السميد بالتمر

قومي ببس السميد بنوعيه مع السمن، الزبدة، السكر، المستكة والمحلب، بدرجة حرارة معتدلة.

قومي بفرك السميد دون العجين، لمدة يومين.

اخلطي الخميرة مع الحليب الدافئ.

اعجني الكمية المطلوبة للتحضير مع الشومر، اليانسون، الحليب البودرة، مزيج الخميرة والدقيق، اتركي العجين يرتاح لمدة 15 دقيقة.

شكلي من المزيج كرات، افرديها و احشيها بالتمر ثم أغلقيها ولفيها حول الحشو على هيئة كرة.

شكّليها بقالب المعمول مع تغطيتها بورق بلاستيكي واضغطيها برفق.

وزعي حبات المعمول في صواني الفرن.

أدخلي الصواني الفرن، اخبزي المعمول حتى ينضج ويتحول لونه للون الذهبي.

قدميه في درجة حرارة الغرفة.