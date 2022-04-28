تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير عواودة في يومه الـ"57" للإضراب

قال نادي الاسير الفلسطيني اليوم الخميس 28/4/2022 ، ان سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، نقلت الليلة الماضية، الأسير خليل عواودة، بشكل عاجل من عيادة سجن "الرملة" إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة له، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

ويخوض الأسير عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابا عن الطعام منذ 57 يوما ضد اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال.

ويعاني الأسير عواودة الذي نقل قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.