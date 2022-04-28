جيش الاحتلال يقرر تجنيد 6 كتائب احتياط إضافية في الضفة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس 28 ابريل 2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، قرر رفع حالة التأهب في الضفة المحتلة، من خلال تجنيد كتائب احتياط إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم جيش العدو: "بعد تقييم الوضع في الجيش، تقرر تجنيد 6 كتائب احتياط خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة الجهود في منطقة التماس في الضفة الغربية وكذلك سيتم تخصيص بعض الكتائب للقيادة الجنوبية والشمالية"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن قناة عبرية، أفادت يوم الأحد الماضي، بأن حوالي 1400 جندي "إسرائيلي" ينضمون إلى قوات الاحتلال، كما تم تعزيز القوات على خط التماس بـ 12 كتيبة أخرى.