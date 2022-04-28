الهلال الأحمر بالقدس: تعاملنا مع 418 حالة مرضية بالأقصى

تعاملت طواقم جمعة الهلال الأحمر في القدس المحتلة، مع مئات الحالات المرضية في المسجد الأقصى خلال احياء ليلة القدر "ليلة 27 من رمضان 2022".

وقالت جمعية الهلال الأحمر في تصريح صدر عنها: "طواقمنا تعاملت مع 418 حالة مرضية في المسجد الأقصى، منهم إصابات بليغة جرّاء القفز عن جدار الفصل العنصري، وجرى نقل 23 حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج المكثف".

يشار إلى أن نحو ربع مليون مصل أحيوا، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس: إن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.