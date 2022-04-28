محدث بالفيديو: إصابة العشرات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المصلين في الأقصى

أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب المصلين في المسجد الأقصى بعد فجر اليوم الخميس 28 ابريل 2022.

وأطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 28 ابريل 2022، قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز على المصلين في الأقصى، بعد الانتهاء من إحياء ليلة القدر.

يشار إلى أن نحو ربع مليون مصل أحيوا، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس: "إن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة".