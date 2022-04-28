40 منظمة تونسية تُطالب بعزل "إسرائيل" ووضعها في القائمة السوداء

طالبت أكثر من 40 منظمة وجمعية واتحاد تونسية، المجتمع الدولي بعزل "إسرائيل"، واعتبارها كياناً عنصرياً خارجاً على القانون الدولي ووضعها في القائمة السوداء للكيانات والمجموعات والتنظيمات والدول التي تنتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

ودعت تلك المنظمات والجمعيات والاتحادات، في بيان وقعت عليه، الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان واليونيسكو ومجلس أوروبا ومجلس حقوق الانسان بجنيف، إلى العمل لوقف العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الشعب الفلسطيني فوراً ووضعه تحت الحماية الدولية، إلى حين ارغام "إسرائيل" على الانصياع للقرارات الدولية بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين.

ومن المنظمات الموقعة على البيان: النقابة الوطنية للصحفيين التونسية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، والنقابات الإعلامية بالاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية النساء الديمقراطيات.