جلسة حاسمة لمستقبل ديمبلي مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة.



وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ويستطيع اللاعب التوقيع مجانًا لأي فريق في الوقت الحالي.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن موسى سيسوكو وكيل ديمبلي، وصل برشلونة، صباح اليوم، من أجل عقد جلسة جديدة من المفاوضات مع مسئولي البارسا.



وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي حصل على ثقة مدربه تشافي هيرنانديز، في الأشهر الأخيرة، ولذلك يعمل البارسا على تجديد عقده.



يذكر أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، سافر إلى مراكش بداية الشهر الجاري، لمقابلة سيسوكو، ومناقشة بعض الشروط في العقد الجديد.



وقالت "موندو ديبورتيفو" إن الجلسة المقبلة بين الطرفين، ستكون حاسمة لمستقبل ديمبلي مع برشلونة.