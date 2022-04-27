مصر.. شهادة طفل تنقذ شابا من السجن 15 عاما

برأت شهادة طفل شابا مصريا من عقوبة السجن المشدد 15 عاما بتهمة الشروع في القتل بدس السم في العصير بمركز ملوي في المنيا.

وقضت محكمة جنايات المنيا ببراءة "ب. ش." (22 سنة) ومقيم بمركز ملوي، وألغت الحكم السابق بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة الشروع في قتل "م ا م" (43 سنة) عامل، مقيم بمركز ملوي، بوضع السم في عصير قدمه له بحجة التخلص منه لوجود علاقة مع زوجته.

واستمعت هيئة المحكمة إلى نجل المجني عليه 9 سنوات، والذي نفى تردد المتهم على منزل الأسرة، والتخاطب مع والدته، كما نفى علاقته بالأم، وأنه يشاهد المتهم أثناء تواجده في الشارع بجوار منزله، حيث يقع المنزلين بجوار بعضهما.

وقامت هيئة المحكمة بإجراء مناظرة لثلاثة أشخاص بينهم المتهم، حيث تعرف على المتهم، مؤكدا أنه لم يتردد على منزل والده، ونفى ما ورد من أقوال والده في تحقيقات النيابة العامة، بأنه كان يشاهد المتهم يتردد على منزله.