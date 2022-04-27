سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان عند الصرافين

بعد موجة صعود متواصلة، تراجع الدولار في لبنان بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

وافتتحت أسواق الصرف في لبنان ، أمس الأربعاء، على سعر تداول للدولار مقابل الليرة اللبنانية تراوح ما بين 27200 - 27300 ليرة لبنانية لكل دولار، بحسب السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الثلاثاء، بين 27300 - 27350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار .

وأعلن مصرف لبنان، في بيان، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ الثلاثاء، 67.5 مليون دولار بمعدل 22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأشار المصرف إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

وأعلن مصرف لبنان أنه سيضع في التداول ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة لبنانية.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء وسعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء