أوقاف القدس: نحو 250 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:49 م
27 ابريل 2022
ارشيفية
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أوقاف القدس: نحو 250 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

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