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تفاصيل الخبر
أوقاف القدس: نحو 250 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:49 م
27 ابريل 2022
أوقاف القدس: نحو 250 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
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