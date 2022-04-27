"اوفتشا" يؤكد دعم ألمانيا يؤكد دعم بلاده لحق فلسطين بدولة مستقلة

أكد ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين اوليفر اوفتشا، اليوم الأربعاء، دعم بلاده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافيًا.

وقال اوفتشا خلال مقابلة مع وحدة الإعلام الدولي في تلفزيون فلسطين، "نحن نقدم الدعم للشعب الفلسطيني بشكل يومي ليتمكن من بناء مؤسساته نحو إقامة الدولة".

وفيما يتعلق بتصعيد الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا خلال شهر رمضان، أكد أوفتشا إدانة بلاده لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن المانيا تتابع ما يحصل على الأرض ببالغ القلق.

وقال أوفتشا: "تواصلنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى النهج السلمي".

وفي سياق منفصل، أوضح أوفتشا أن ألمانيا ستستضيف مجموعة عمل الموازنة والإصلاحات المالية في مؤتمر لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، بناء على دعوة تسلمتها من النرويج بصفتها ميسّر اللجنة، مشيرًا إلى أهمية حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني.