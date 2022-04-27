بالصور صور وخلفيات ليلة القدر في رمضان 2022

صور وخلفيات ليلة القدر في رمضان 2022، حيث نرفق لكم التفاصيل الكاملة عن موعد ليلة القدر في شهر رمضان، لا سميا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والبدء بصيام اليوم الأول، يباشر المسلمون في البحث عن موعد ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة تحمل في طياتها عظيم الأجر والثواب، فهي ذكرت في القرآن الكريم، بأنها خير من ألف شهر، ومن يُحيي هذه الليلة يغفر الله له الذنوب لسنتين، سنة ماضية وأخرى مقبلة، لهذا يحرص المسلمون في كل عام على إحياء تلك الليلة العظيمة، فيعتكف المسلمون في المساجد طيلة الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، لنيل أجرها وثوابها، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم صور وخلفيات ليلة القدر في رمضان 2022

صور وخلفيات ليلة القدر في رمضان 2022

وتشهد محركات البحث اكتظاظا فيما يتعلق بالبحث عن موعد ليلة القدر رمضان 2022، وفضل إحياء تلك الليلة، فمن المسلمات أن ليلة القدر تأتي في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، وتحل علينا في الأيام الفردية منها، لكن لم يُحدد أي يوم فيهم، لهذا يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض على اعتكاف واحياء ليالي الأيام العشرة الأخيرة في المساجد، لنيل أجرها وثوابها، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، توقعات موعد ليلة القدر في شهر رمضان المبارك.

فضل ليلة القدر

قال المفسّرون، إن عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

من ألوان الاجتهاد في العشر الأواخر تحري ليلة القدر فالحديث دليل على فضل قيامها، وهي ليلة عظيمة شرفها الله تعالى، وجعلها خيراً من ألف شهر، في بركتها وبركة العمل الصالح فيها، فهي أفضل من عبادة ألف شهر، وهي عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، ومن قامها إيماناً واحتساباً غفرت ذنوبه، ونزل في هذا الفضل آيات تتلى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.

وقال تعالى في كتابه العزيز: "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنـزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر".

صور ليلة القدر في رمضان 2022-1443هـ









