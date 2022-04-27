علامات ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2022-1443هـ، حيث نرفق لكم التفاصيل الكاملة عن موعد ليلة القدر في شهر رمضان، لا سميا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والبدء بصيام اليوم الأول، يباشر المسلمون في البحث عن موعد ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة تحمل في طياتها عظيم الأجر والثواب، فهي ذكرت في القرآن الكريم، بأنها خير من ألف شهر، ومن يُحيي هذه الليلة يغفر الله له الذنوب لسنتين، سنة ماضية وأخرى مقبلة، لهذا يحرص المسلمون في كل عام على إحياء تلك الليلة العظيمة، فيعتكف المسلمون في المساجد طيلة الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، لنيل أجرها وثوابها، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم علامات ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2022-1443هـ.

علامات ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2022-1443هـ

وتشهد محركات البحث اكتظاظا فيما يتعلق بالبحث عن موعد ليلة القدر رمضان 2022، وفضل إحياء تلك الليلة، فمن المسلمات أن ليلة القدر تأتي في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، وتحل علينا في الأيام الفردية منها، لكن لم يُحدد أي يوم فيهم، لهذا يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض على اعتكاف واحياء ليالي الأيام العشرة الأخيرة في المساجد، لنيل أجرها وثوابها، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، توقعات موعد ليلة القدر في شهر رمضان المبارك.

فضل ليلة القدر

قال المفسّرون، إن عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

من ألوان الاجتهاد في العشر الأواخر تحري ليلة القدر فالحديث دليل على فضل قيامها، وهي ليلة عظيمة شرفها الله تعالى، وجعلها خيراً من ألف شهر، في بركتها وبركة العمل الصالح فيها، فهي أفضل من عبادة ألف شهر، وهي عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، ومن قامها إيماناً واحتساباً غفرت ذنوبه، ونزل في هذا الفضل آيات تتلى، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.

وقال تعالى في كتابه العزيز: "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنـزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر".

موعد ليلة القدر 2022-1443هـ

موعد ليلة القدر 2022 علامات ليلة القدر ليلة 29 رمضان 1443 التوقيت الفعلي لهذه الليلة لم يعرفه أحد، ولكن المصطفى عرف أصحابه أنه تقع في ليلة فردية في آخر ثلث من الشهر الجليل، وقد أوصاهم بأن يتحروا عنها في تلك الأيام، وتحتوي على العديد من الإشارات التي تعبر عنها، إلا أن الحديث يدور في الغالب عن اليوم الـ 27 من شهر رمضان المبارك.

علامات ودعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2022-1443هـ

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً أو أكون بك مغروراً.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللَّهُمَّ لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقاً حلالاً يغنيني، ومن ماء الكوثر اسقيني.

اللَّهُمَّ يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عُبد وأولى من دعي وأبر من أجاب.

اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللَّهُمَّ يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين، اغفر لنا ذنوباً حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نوراً نهتدي به إليك.

اللَّهُمَّ إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.

اللَّهُمَّ سبحانك، اللهم بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، فاهدني هدى المهتدين ولا تجعلني من الغافلين، واغفر لي يوم الدين، وأسألك اللهم صبراً جميلاً، وفرجاً قريباً، وقولاً صادقاً، وأجراً عظيماً.

اللَّهُمَّ ربي ما أكثر عفوك وأجل ذكرك وما أوفى عهدك وأنجز وعدك وما أشمل نفعك وأتقن صنعك وما أوسع رزقك وأعظم شكرك وما ألطف خيرك وأقوى أمرك وما أكثر فرجك وأحكم صنعك وما أجمل حكمك وأصدق قولك.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله "إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها"، قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت، واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت.