في يوم القدس العالمي... فلتوحد كل الجبهات ويتوحد كل المقاومين/ بقلم: ثائر حلاحلة

في يوم القدس العالمي... فلتوحد كل الجبهات ويتوحد كل المقاومين...

اليوم إيران وغدا فلسطين...

اليوم طهران وغدا القدس... قمرا على طهران قمرا على القدس....

قبل أكثر من ثلاثة وأربعين عام اطلق الإمام المجدد والثوري والمناضل الاسلامي اية الله الخميني رضوان الله عليه هذا الإمام المجاهد هذا الإمام الحالم الأمام الذي أمن بفلسطين كل فلسطين

في الجمعه الاخيره من شهر رمضان المبارك قال الإمام المرشد المؤسس قائد الثورة الإسلامية المنتصر اليوم طهران اليوم إيران وغدا فلسطين والقدس

وقد قام الإمام قد الله سره الشريف لتأسيس فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني هذا الفيلق الذي جل اهتمامه وتفكيره تحرير فلسطين والمسجد الأقصى ودعم كل المقاومات والمستضعفين وخاصه المقاومه الفلسطينه وقد هذا الفيلق بشهادة كل قادة المقاومة في فلسطين والعراق واليمن ولبنان وسوريا بكل أسباب الدعم والقوة والمنعة والسلاح والمال والتدريب والمشوره والخبرة

وهنا نرد ما قاله الشهيد الدكتور والقائد الوطني الكبير رمضان عبدالله شلح الذي قال عبر لقاء مع قناة المنار الفضائية ما في طلقة أطلقت من غزه الأ وقد كتب عليها إيران سوريا حزب الله وعماد مغنيه

وفي هذا اليوم نستخضر الدور المميز والواضح َالبارز والموثر للجنرال الكبير الشهيد المجاهد الحاج قاسم سليماني الذي كانت المقاومة في فلسطين تعيش فيه ويعيش فيها َيعمل على تقدمها وتطورها هذا الجنرال الذي اغتالته اليد الأمريكية والصهيونيه وأعوانهم وكلابهم

هذا الجنرال الذي كان يعمل وفق قناعاته وبتوحهات من المرشد الأعلى اية الله على الخامنئي حفظه َدعمه

يأتي يوم القدس العالمي ومحور المقاومة يزاد قوة َصلابه وتماسك ويحقق الانجازات والحضور والدور

يأتي يوم القدس العالمي والجبهات تتوحد وتتلاقي من فلسطين لليمن للسَوريا للبنان للعراق

يأتي يوم القدس العالمي والمقاومه والشعب العربي الفلسطيني في القدس والضفة وغزه يشتعل ثورة وتحدي وها هي جنين تقدم النموذج المضحي جنين التي تقدم الشهيد تلو الشهيد وهاهي كتيبة جنين تصنع حالة جهاديه نضاليه عامه بدءت بالانتشار والتوسع على طول الضفة المحتلة وعرضها

يوم القدس العالمي الذي أعاد الإمام الخميني رحمه الله ربط فلسطين بالامه وجماهيرها العربية والإسلاميه

يأتي يوم القدس العالمي والقدس والاقصى يتعرضان لهجمه هي الأقسى والاقوى َالاشرس من خلال تغير معالمها وأسماء شوراعها وحاراتها وازقتها وسرقة تاريخها ولكن اهل القدس واهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948م الذين يدافعون ويرابطون في باحات المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح وسلوان

يوم القدس العالمي هو للامه يوم لفلسطين يوم للمقاومة والمقاومين على طول المحور الممتد من طهران الى بغداد الى صنعاء الى دمشق الى بيروت الى غزه الى القدس

يوم القدس العالمي هو يوم لحشد كل طاقة الأمة اتجاه فلسطين والمسجد الأقصى

بوركت الثوره الإسلاميه على هذا الجهد المبارك

بورك الإمام المرحوم اية الله الخميني

بورك الشهيد قاسم ودمه وعطائه

وخزا الله المطبعين وعملاء أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة

والحرية لفلسطين والقدس والاسرى والاقصى

والرحمة لشهداء الامه وفلسطين

فتحي الشقاقي وقاسم سليماني وعماد مغنيه وسمير القنطار وعبد المالك الحوثي وابوعطايا والجعيري

الكاتب السياسي والاسير المحرر ثائر حلاحله من الخليل المحتله في فلسطين

ثائر حلاحلة

كاتب ومحلل سياسي