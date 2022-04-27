لماذا نشعر بالخمول بعد تناول الإفطار في رمضان؟

يشعر الكثير من الأشخاص بالخمول والكسل، بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، دون معرفة السبب في ذلك.

كشف تقرير نشره موقع "الكونسلتو" الطبي، إلى وجود 3 أسباب وراء تعرض البعض للشعور بالكسل والخمور بعد الإفطار مباشرة.

وذكر التقرير أن السبب الأهم هو نوع الطعام الذي يتناوله الأشخاص على الفطور، لأن الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين تساعد في زيادة الشعور بالتعب، بسبب إنتاج السيروتونين، وهي مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج، ودورات النوم.

ويعود السبب الثاني إلى كمية الطعام التي يتم تناوله على وجبة الإفطار، حيث تؤدي الوجبات الكبيرة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يتبعه انخفاضا في الطاقة.

وحذر التقرير من قلة النوم في الليل، لأنها من أسباب الشعور بالتعب والخمول على مدار اليوم.