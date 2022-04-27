أسهل طريقة لعمل المعمول الشامي اللذيذ بالسميد في العيد، مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك 1443 هجري، يشرع المواطنون في معظم الدول العربية والإسلامية للبحث عن أسهل الطرق والخطوات لتحضير كعك العيد الشامي، لأنه من ألذ الحلويات التي تقدم على الموائد لتقديمها إلى الزوار والمهنئين، فالمسلمون في الوطن العربي يتفننون في صناعة الحلويات بشكل عام، وكعك العيد على وجه الخصوص، لهذا فهم يستعدون لصناعة كعك العيد في منازلهم، بطرق سهلة، وخاصة أنهم يفضلونه عن شرائه من المتاجر.

طريقة عمل المعمول الشامي

وتهتم ربات البيوت بشكل عام خلال هذه الأيام في البحث عن أسهل طريقة لعمل المعمول الشامي اللذيذ بالسميد في العيد، فهو من أهم وأبرز ما يقدمه أصحاب البيوت والمنازل إلى ضيوفهم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، لهذا فهم يبحثون عن طريقة عمل المعمول الشامي، في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لهذا فإن وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تقدم لكم طريقة عمل المعمول الشامي في المنزل خطوة بخطوة.

بالفيديو طريقة عمل المعمول الشامي

وعلى الرغم من أن صناعة الحلويات ترتبط بكثرة بالعطل الموسمية، إلا أن المسلمين يعتبرون عمل الكعك والمعمول من أبرز الاحتفال في العيد، إذ إن فرحة أفراد البيت تكون كبيرة جدا، كونهم يحضرون الكعك والمعمول، والذي يعد من أشهر الحلويات اللذيذة التي لا تخلو من أي بيت في عيد الفطر والأضحى.

مكونات عمل معمول العيد الشامي في المنزل

مكونات العجين

أربعة أكواب من الطحين.

كوب ونصف الزبدة في درجة حرارة الغرفة، ويمكن استبداله بالسمن.

نصف كوب من الحليب المذاب.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة ونصف بهارات كعك العطلة.

ملعقة الخميرة.

خطوات تحضير معمول العيد في المنزل

يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، بحيث يتوافق حجم كل كرة مع حجم القالب المستخدم في تكوين الزهر.

يمكنك إجراء ثقب بحجم كرات التاريخ في منتصف الكرات المطبقة على العجين، ثم يتم ملء كل ثقب بواحدة من كرات التمور ويغلق جيدًا.

يتم ضغط كرات العجين المنجزة في قالب التشكيل لأخذ شكل القالب.

إنها تصف قطع المولوم الخام في صينية الفرن، وتخبز على نار هادئة حتى تصبح بنية فاتحة.