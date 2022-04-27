(كشف ملحق جديد) آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء 27 ابريل 2022، "كشف ملحق جديد"، للسفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيكون للأسماء في الملحق الجديد، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17).

ودعت المسافرين إلى إجراء فحص كورونا صباح الخميس في مركز شهـداء رفح الصحي ثم التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

للاطلاع على أسماء الملحق الجديد اضغط هنا

للاطلاع على أسماء المسافرين من كشف الجوازات المصرية قم (2022/17) اضغط هنا.