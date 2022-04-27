مختصون: كل نافذة من نوافذ الأقصى المزخرفة التي حطمها الاحتلال تحتاج 6 شهور لإعادتها

أكد مختصون، أن كل واحدة من نوافذ المسجد الأقصى المزخرفة التي حطم جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، 10 منها خلال اقتحاماتهم الأخيرة للمسجد، تحتاج 6 شهور من العمل لإنجازها.

وقال مدير دائرة الاعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق تعقيباً على ما حطمه جنود الاحتلال من نوافذ ملونة في المسجد الأقصى خلال الاعتداءات التي استهدفته والمصلين مؤخرا، بأن "هذه الشبابيك صنع يدوي وكل شباك منها يحتاج حوالي 6 شهور شغل". لإتمامه

ويقول صانعوها: "انها ليست مجرد نوافذ، بل تصنع يدويا بأيدي فنيين فلسطينيين، حيث يتم تصميم هذه النوافذ على الطراز الإسلامي، وتسمى الشمسيات والقمريات، ويوجد في الأقصى 56 واحدة، تعرضت 10 منها للتكسير في مايو أيار 2021 وحطمت 48 منها بعد حرق الأقصى في أغسطس اب 1969."

وكتب الناشط المقدسي أحمد البخاري على صفحته على الفيسبوك أن "علاء المحتسب حرفي فلسطيني خبير يرمم الزجاج المعشق لنوافذ المسجد الأقصى في ورشته داخل الأقصى، ويستغرق العمل في كل واحدة ستة أشهر، ويأتي الاحتلال ويدمرها في دقيقة في كل اقتحام للمصلى القبلي."

وقال يوسف النتشة المتخصص بتاريخ القدس والأقصى: "إن عمل شباك مساحته متر مربع يستغرق ما بين 120-150 ساعة عمل مضنية."