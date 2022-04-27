صورة: كلاب "البيتبول" يفترسون سيدة ويفقدونها ذراعيها!

فقدت سيدة من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، ذراعيها بعد تعرضها لهجوم لمجموعة من كلاب من فصيلة البيتبول الشرسة، في حادث مأساوي ومؤلم.

وتعرضت السيدة كايلين والتمان 38 عامًا، وهي أم لـ 3 أطفال، للهجوم من قبل ثلاثة كلاب من فصيلة البيتبول أثناء سيرها إلى منزل والدتها في ريف هونيا باث، والذي يقع على بعد حوالي 80 ميلاً شمال غرب كولومبيا.

وخضعت ضحية الهجوم المروع، لأكثر من 10 عمليات جراحية منذ ذلك الحين، وفقدت ذراعيها، وعلى الرغم من أن شقيقة الضحية كتبت في أحد تحديثات GoFundMe يوم الأحد أن شقيقتها "مستيقظة ومتنبهة"، فإن عائلتها لا تعتقد "أنها استوعبت حقيقة أنها فقدت ذراعيها".

ومن المقرر أن تحصل ضحية النهش، على طعم جلدي ثانٍ في كتفها الأيمن، كما ينوي الأطباء وضع بالون متمدد في الجناح الأيمن، حيث لا توجد أي علامات عض لإنشاء المزيد من الأنسجة لطعوم الجلد القادمة على كتفها الأيسر وساقها. بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



